Пациенты задохнулись в больнице под Москвой из-за проблем с подачей кислорода

Московской области несколько пациентов больницы погибли в результате прекращения подачи кислорода. Об этом сообщает Пятый канал.

Согласно предварительной информации, сегодня трое пациентов Одинцовской районной больницы в селе Никольском скончались по причине прекращения подачи кислорода, возникшего в результате залипания клапана газификатора. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В октябре средства массовой информации сообщили, что 13 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли в больнице №20 в Ростове-на-Дону из-за нехватки медицинского кислорода, возникшей в результате проблем со снабжением. Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал информацию о причинах их смерти фейком.

В мае, как сообщал «Рамблер», в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге возник пожар. В результате него погибли пятеро пациентов, один врач получил отравление продуктами горения. Сообщалось, что причиной возгорания стала неисправность аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». На этом фоне их обращение было приостановлено. Дополнительные испытания аппаратов, по данным прессы, не выявили сбоев в их работе.