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ФСБ рассекретила документы о концлагере в Крыму 

Артём Кульша 1 час назад
ФСБ рассекретила документы о концлагере в Крыму
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности рассекретила и передала в Центральный музей Тавриды новые архивные документы о функционировании концентрационного лагеря «Красный». Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Крыма.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» архив управления ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретил более 730 документов о лагере смерти «Красный», который находился на территории совхоза вблизи Симферополя. Копии документов были предоставлены мемориальному комплексу «Концлагерь "Красный"».
Вчера заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков сообщил, что ФСБ рассекретила и передала в Центральный музей Тавриды новые архивные документы, связанные с историей «Красного». Одним из важнейших документов он назвал копию официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан в отношении начальника нескольких зондеркоманд оберштурмбаннфюрера СС Пауля Цаппа.
«По словам зампреда Госсовета, рассекреченные протоколы допросов свидетелей событий в концлагере «Красный» позволяют дополнить знания современников о тех страшных эпизодах истории», — сообщает пресс-служба Государственного совета Крыма.
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Происшествия , Владимир Бобков , ФСБ
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