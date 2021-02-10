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Россиянин сжег квартиру из-за нежелания платить за коммунальные услуги 

Lenta.ru 31 минуту назад
Россиянин сжег квартиру из-за нежелания платить за коммунальные услуги
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
В Ульяновске возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, устроившего пожар в квартире из-за нежелания платить за коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.
Как выяснили полицейские, мужчина вместе с супругой и детьми проживал в квартире своей матери. Вечером 7 февраля владелица жилья поссорилась с сыном — ее возмутило, что мужчина не работает, употребляет алкоголь и не платит за услуги ЖКХ. Обидевшись на мать, молодой человек дождался, когда родственники ушли, и умышленно поджег диван. После этого огонь начал распространяться по квартире.
Поджигатель успел выйти из помещения и не пострадал. Соседи вызвали пожарных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Ранее, в январе, житель Москвы решил припугнуть соседа-собутыльника, которого обвинили в краже мобильного телефона, и сжег его заживо. По словам матери подозреваемого, ее 38-летний сын постоянно находился дома у 43-летнего товарища, где они распивали алкоголь. В какой-то момент он решил припугнуть мужчину, облил его жидкостью для розжига и поджег. Тело соседа с ожогами нашли на лестничной клетке.
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Происшествия , Москва , Ульяновск , Ульяновская Область
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