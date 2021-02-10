Россиянин сжег квартиру из-за нежелания платить за коммунальные услуги 

В Ульяновске возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, устроившего пожар в квартире из-за нежелания платить за коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.

Как выяснили полицейские, мужчина вместе с супругой и детьми проживал в квартире своей матери. Вечером 7 февраля владелица жилья поссорилась с сыном — ее возмутило, что мужчина не работает, употребляет алкоголь и не платит за услуги ЖКХ. Обидевшись на мать, молодой человек дождался, когда родственники ушли, и умышленно поджег диван. После этого огонь начал распространяться по квартире.

Поджигатель успел выйти из помещения и не пострадал. Соседи вызвали пожарных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.