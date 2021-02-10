Россиянин отсудил у скорой 500 тысяч за неспасение матери 

Житель Московской области отсудил 500 тысяч рублей у скорой помощи за неспасение его матери. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Около полутора лет назад 71-летняя женщина пришла в гости к сыну в его дом в поселке Большие Вяземы в Одинцовском районе. Там у нее произошел инфаркт. Сын вызвал бригаду скорой помощи. Та прибыла на вызов 43 минуты спустя и констатировала смерть пенсионерки.

Ее сын подал иск в суд к Московской областной станции скорой помощи, потребовав выплаты пяти миллионов рублей. Представители ответчика признали, что вызов был задержан, потому что служба 112 передала на подстанцию некорректную информацию — боли в груди у пациента моложе 30 лет.

После того как подстанция получила корректную информацию, оказалось, что все бригады заняты. Первая бригада, которая отозвалась на вызов, находилась в 19 километрах от места происшествия, а ее путь туда осложнялся дорожной обстановкой. Комиссия подтвердила эту информацию. Суд взыскал с Московской областной станции скорой помощи в пользу истца 500 тысяч рублей.