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Крокодил убил четырехлетнюю девочку и тяжело ранил ее сестру 

Lenta.ru 17 минут назад
Крокодил убил четырехлетнюю девочку и тяжело ранил ее сестру
Фото: globallookpress.com
Крокодил убил девочку и ранил ее сестру вблизи города Кариба в Зимбабве. Об этом сообщает издание New Zimbabwe.
В субботу, 6 февраля, старшая сестра переносила четырехлетнюю Пишу Альберто (Pisha Alberto) через ручей у себя на спине. Девочки шли в составе группы детей.
Неожиданно на Пишу набросился крокодил. В результате нападения девочка погибла. Ее сестра получила серьезные травмы.
Местные жители нашли тело погибшей и убили рептилию до прибытия смотрителей национальных парков Зимбабве.
Ранее сообщалось, что крокодил напал на беременную женщину в кенийском округе Рариеда и утащил ее в озеро. Рыбаки и местные жители обнаружили тело погибшей через несколько часов среди зарослей папируса.
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Происшествия , Зимбабве
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