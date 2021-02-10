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Москва

Москвич пожаловался на кражу 140 млн рублей из его банковской ячейки 

Слово и Дело и ещё 4 35 минут назад
Москвич пожаловался на кражу 140 млн рублей из банковской ячейки
Фото: globallookpress.com
Полиция разыскивает злоумышленников, которые украли у мужчины из банковской ячейки разную валюту общей суммой в 140 млн рублей.
Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что из его банковских ячеек похитили деньги в рублях и другой валюте. Общая сумма ущерба, по словам заявителя, составила почти 140 млн рублей.
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Мужчина рассказал, что из ячеек, оформленных на его имя, пропали 1,25 млн евро, 10 млн рублей и 200 тыс. долларов. При этом похитители не повредили сами ячейки.
По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.
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Происшествия , МВД , Москва
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