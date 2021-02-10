Москвич пожаловался на кражу 140 млн рублей из банковской ячейки

Полиция разыскивает злоумышленников, которые украли у мужчины из банковской ячейки разную валюту общей суммой в 140 млн рублей.

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что из его банковских ячеек похитили деньги в рублях и другой валюте. Общая сумма ущерба, по словам заявителя, составила почти 140 млн рублей.

Мужчина рассказал, что из ячеек, оформленных на его имя, пропали 1,25 млн евро, 10 млн рублей и 200 тыс. долларов. При этом похитители не повредили сами ячейки.