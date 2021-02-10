На перевале Дятлова пропала группа туристов 

Группа из восьми туристов не вернулась с перевала Дятлова в назначенный срок, сообщает издание E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Жители Москвы не выходят на связь.

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Собеседник журналистов из числа местных жителей пояснил, что утром 10 февраля туристы должны были уже сеть на обратный поезд, но на станции они так и не появились. Он подчеркнул, что москвичи специально отправились на место, где погибла группа Дятлова, чтобы почтить память лыжников. Никакой связи с пропавшими нет.

В управлении МЧС по Свердловской области информацию о пропавших туристах не подтвердили. По словам спасателей, в настоящее время на перевале находятся три зарегистрированные туристические группы, с каждой из которых поддерживается связь.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ученые из Швейцарии выдвинули свою версию причин гибели группы Дятлова. Они скорректировали гипотезу, согласно которой лыжники погибли под сошедшей на них лавиной. Эксперты уверены, что в данном случае речь идет о микролавине — небольшой плите снега. Специалисты полагают, что пласт сошел на лыжников через 9-13 часов после того, как они выкопали в снегу углубление, чтобы защитить свои палатки от ветра. При учете, что на членов группы Дятлова сошла микролавина, они вполне могли получить те травмы, что впоследствии на их телах были зафиксированы, говорится в отчёте швейцарских ученых. Пострадавшие лыжники, которые остались в живых в течение нескольких часов погибли от переохлаждения, констатировали эксперты.