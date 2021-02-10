Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

На перевале Дятлова пропала группа туристов 

Павел Тиунов 49 минут назад
На перевале Дятлова пропала группа туристов
Фото: depositphotos.com
Группа из восьми туристов не вернулась с перевала Дятлова в назначенный срок, сообщает издание E1.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Жители Москвы не выходят на связь.
Новость дополняется.
Среди исследователей трагедии на перевале Дятлова произошел конфликт
Собеседник журналистов из числа местных жителей пояснил, что утром 10 февраля туристы должны были уже сеть на обратный поезд, но на станции они так и не появились. Он подчеркнул, что москвичи специально отправились на место, где погибла группа Дятлова, чтобы почтить память лыжников. Никакой связи с пропавшими нет.
В управлении МЧС по Свердловской области информацию о пропавших туристах не подтвердили. По словам спасателей, в настоящее время на перевале находятся три зарегистрированные туристические группы, с каждой из которых поддерживается связь.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ученые из Швейцарии выдвинули свою версию причин гибели группы Дятлова. Они скорректировали гипотезу, согласно которой лыжники погибли под сошедшей на них лавиной. Эксперты уверены, что в данном случае речь идет о микролавине — небольшой плите снега. Специалисты полагают, что пласт сошел на лыжников через 9-13 часов после того, как они выкопали в снегу углубление, чтобы защитить свои палатки от ветра. При учете, что на членов группы Дятлова сошла микролавина, они вполне могли получить те травмы, что впоследствии на их телах были зафиксированы, говорится в отчёте швейцарских ученых. Пострадавшие лыжники, которые остались в живых в течение нескольких часов погибли от переохлаждения, констатировали эксперты.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Комментарии 30
Происшествия , МЧС , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
00:17
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
Происшествия
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
00:20
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
Армия
Видео учений с экипажами армейской авиации
00:40
Видео учений с экипажами армейской авиации
Армия
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
00:52
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
Армия
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
01:22
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
Наука и техника
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
00:40
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
Происшествия
Видео с правилами выгула собак в мороз
00:42
Видео с правилами выгула собак в мороз
Общество
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
01:07
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
Происшествия
«Калашников» для зумеров показали на видео
02:59
«Калашников» для зумеров показали на видео
Наука и техника
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
04:35
Видео поздравление Лаврова с днем дипломата
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение