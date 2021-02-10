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Москва

Туристы рассказали о своем «исчезновении» на перевале Дятлова 

РИА Новости и ещё 36 10 февраля 2021
Туристы из Москвы, якобы пропавшие накануне на перевале Дятлова в Свердловской области, рассказали порталу E1 о возникших трудностях во время похода.
Ранее сообщалось, что группа вовремя не вернулась с перевала Дятлова, связь с ними была потеряна. Позже в МЧС уточнили, что туристы благополучно добрались до Екатеринбурга. Кроме того, выяснилось, что москвичи не зарегистрировались перед походом.

"Мы застряли на озере, опоздали на полдня, а связь была не везде, сломалась спутниковая тарелка, из-за этого мы не вышли утром, в девять-десять часов, на связь. Поэтому нас и потеряли", — пояснил порталу один из туристов.

Он также посетовал на погоду, которая, по его словам, ухудшилась во время похода.

"Тяжелая тропа, она была не разбита, плюс наледь. Мы часто застревали, приходилось прорывать", — добавил мужчина.

Турист отметил, что, несмотря на трудности, перевал впечатлил участников путешествия.
Перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели туристов больше ста — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
Спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура начала проверку. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил итоги проверки. По его словам, причиной трагедии стала снежная лавина и то, что туристы из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах гибели группы Дятлова закрыт.
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Комментарии 6
Происшествия , Видео , Игорь Дятлов , Генпрокуратура РФ , МЧС , Екатеринбург , Москва , Свердловская Область
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