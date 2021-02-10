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Число пострадавших при стрельбе в клинике США выросло до девяти 

News.ru 17 минут назад
Число пострадавших при стрельбе в клинике США выросло
Фото: globallookpress.com
Власти уточнили число жертв стрельбы в клинике Баффало на западе США. В результате вооружённого конфликта пострадали девять человек.
Информация о состоянии раненых не уточняется, известно, что один из стрелявших задержан. Также неизвестно, кто первый начал стрелять и по какой причине. Местные издания сообщают, что кроме выстрелов были ещё слышны два взрыва.
Как выяснили полицейские, кто-то пронёс в клинику три бомбы, две из которых сработали. Пять человек находятся в критическом состоянии, сообщает Star Tribune.
Предполагаемый преступник доставлен в отделение полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стрельба произошла в клинике города Баффало американского штата Миннесота, сообщили в местных экстренных службах. В результате ЧП ранения получили пять человек.
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Происшествия , В мире , США
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