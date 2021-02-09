Во французских Альпах разбился вертолет с пассажирами 

Вертолет с пятью пассажирами разбился во французских Альпах недалеко от горнолыжного курорта Куршевель, два человека погибли.
По информации ТАСС, вертолет упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар.
В результате крушения погибли два человека, еще один находится в критическом состоянии. Двое других пассажиров также госпитализированы.
Издание France Bleu сообщает, что вертолет принадлежал местному бизнесмену, президенту ассоциации торговцев курорта Тарантез и владельцу нескольких магазинов Патрику Лепедри. Он находился на борту и выжил. В окружении бизнесмена сообщили, что сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как сообщал «Рамблер», ранее вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.
На борту находились два человека: экс-заместитель губернатора Вологодской области и генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Оба погибли. Катастрофа также на время оставила без света несколько деревень.