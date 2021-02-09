Во французских Альпах разбился вертолет с пассажирами 

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Вертолет с пятью пассажирами разбился во французских Альпах недалеко от горнолыжного курорта Куршевель, два человека погибли.

По информации ТАСС , вертолет упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар.

В результате крушения погибли два человека, еще один находится в критическом состоянии. Двое других пассажиров также госпитализированы.

Издание France Bleu сообщает , что вертолет принадлежал местному бизнесмену, президенту ассоциации торговцев курорта Тарантез и владельцу нескольких магазинов Патрику Лепедри. Он находился на борту и выжил. В окружении бизнесмена сообщили, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал «Рамблер», ранее вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.