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Москва

14-летний подросток обманом устроился работать в московское метро 

Павел Тиунов 42 минуты назад
14-летний подросток обманом устроился работать в московское метро
Фото: РИА Новости
Московский школьник провернул хитрую аферу, чтобы устроиться в метро стажером помощника машиниста, сообщает «Московский комсомолец». Подросток, по словам родителей, буквально бредит всем, что связано с подземкой, и мечтает управлять электропоездом.
8 февраля восьмиклассник по имени Михаил позвонил на служебный номер дежурного по станции «Хорошевская» и, представившись сотрудником управления столичной подземки, грубым мужским голосом заявил собеседнику, что в назначенное время к ним прибудет стажёр. На другом конце провода подвоха не заподозрили. На обучение в метро Михаил отправился сам. КПП он преодолел с помощью бесконтактной смарт-карты. Дежурная по станции радушно приняла школьника за молодого парня, благо выглядит он старше своих лет. Шесть часов восьмиклассник постигал премудрости работы в метро, пока около полуночи его не раскусили сотрудники полиции.
Михаил сначала признался, что у него нет никаких документов, подтверждающих прохождение стажировки, а затем откровенно рассказал об обмане. Правоохранители вызвали родителей Михаила, в отношении его отца составили административный протокол. Не исключено, что школьника впоследствии поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетних.
Родители мальчика уверяют, что он мечтает стать машинистом. По их словам, школьник изучил в интернете все материалы, связанные с подземкой, и по всей видимости решил перейти от теории к практике.
8 февраля, как сообщал «Рамблер», в московском метро в вагоне поезда по пути к станции «Речной вокзал» неизвестные люди избили двух мужчин 29 и 30 лет руками, ногами и металлической битой, облили их содержимым перцового баллончика и сбежали. Злоумышленников разыскивают полицейские.
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Происшествия , Московский комсомолец
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