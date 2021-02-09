Полицейского задержали за удар ножом посетителя кафе на Урале

"Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 6 февраля 2021 года подозреваемый, будучи не при исполнении своих должностных обязанностей, находясь в помещении ресторана по улице Таховской в Заречном, в состоянии опьянения нанес удар ножом в область поясницы другому местному жителю, причинив последнему проникающее колото-резаное ранение", — сообщил Шульга.