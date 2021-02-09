Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

На Урале задержали полицейского, ударившего ножом посетителя кафе 

ТАСС 28 минут назад
Полицейского задержали за удар ножом посетителя кафе на Урале
Фото: РИА Новости
Сотрудник полиции подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью после удара ножом посетителя ресторана в городе Заречном Свердловской области. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Александр Шульга.

"Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 6 февраля 2021 года подозреваемый, будучи не при исполнении своих должностных обязанностей, находясь в помещении ресторана по улице Таховской в Заречном, в состоянии опьянения нанес удар ножом в область поясницы другому местному жителю, причинив последнему проникающее колото-резаное ранение", — сообщил Шульга.

Он уточнил, что в отношении оперативного дежурного дежурной части городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что подозреваемый задержан. "По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке. Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности", — пояснил он.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
ТАСС: последние новости
Двое мужчин устроили стрельбу у ресторана в центре Москвы Двое мужчин устроили стрельбу у ресторана в центре Москвы В Туве предотвратили убийство восьмилетней девочки из-за наследства В Туве предотвратили убийство восьмилетней девочки из-за наследства Житель Рязанской области несколько часов пытал сына, пытаясь узнать об изменах бывшей жены Житель Рязанской области несколько часов пытал сына, пытаясь узнать об изменах бывшей жены
Комментарии
Происшествия , Валерий Горелых , МВД , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе: видео
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе: видео
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России создали ружье «для хипстеров»
02:09
В России создали ружье «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
00:15
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
00:16
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение