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На Алтае росгвардеец вынес из огня пожилую женщину 

РИА Новости 37 минут назад
Росгвардеец вынес из огня пожилую женщину на Алтае
Фото: РИА Новости
Росгвардеец, находясь в отпуске в Алтайском крае и придя в гости к родственникам, увидел, что горит соседний дом, выломал дверь и до приезда спасателей вынес на руках 80-летнюю женщину, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Военнослужащий Северо-Кавказского округа Росгвардии Олег Старостин проводил отпуск в Рубцовске. Он пришел в гости к родственникам и вскоре заметил клубы густого черного дыма и языки пламени на крыше соседнего частного дома на улице Колыванской. Не теряя времени, офицер направился на место пожара.

"Подбежав к дому и выломав дверь, офицер услышал крики о помощи. Оценив обстановку, капитан Старостин принял решение проникнуть в дом, не дожидаясь приезда спасателей. В одной из комнат наполнившегося огнем дома он нашел задыхающуюся 80-летнюю женщину, II группы, которая была заблокирована густым дымом", — говорится в сообщении.

Офицер вынес женщину из горящей постройки и после оказания доврачебной помощи передал ее родственникам, которые в это время приехали на место происшествия.
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Происшествия , Олег Старостин , Росгвардия , РИА Новости , Алтай , Алтайский Край , Монголия , Рубцовск
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