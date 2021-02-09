Росгвардеец вынес из огня пожилую женщину на Алтае

Росгвардеец, находясь в отпуске в Алтайском крае и придя в гости к родственникам, увидел, что горит соседний дом, выломал дверь и до приезда спасателей вынес на руках 80-летнюю женщину, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Военнослужащий Северо-Кавказского округа Росгвардии Олег Старостин проводил отпуск в Рубцовске. Он пришел в гости к родственникам и вскоре заметил клубы густого черного дыма и языки пламени на крыше соседнего частного дома на улице Колыванской. Не теряя времени, офицер направился на место пожара.
"Подбежав к дому и выломав дверь, офицер услышал крики о помощи. Оценив обстановку, капитан Старостин принял решение проникнуть в дом, не дожидаясь приезда спасателей. В одной из комнат наполнившегося огнем дома он нашел задыхающуюся 80-летнюю женщину, II группы, которая была заблокирована густым дымом", — говорится в сообщении.
Офицер вынес женщину из горящей постройки и после оказания доврачебной помощи передал ее родственникам, которые в это время приехали на место происшествия.