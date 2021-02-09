Росгвардеец вынес из огня пожилую женщину на Алтае

"Подбежав к дому и выломав дверь, офицер услышал крики о помощи. Оценив обстановку, капитан Старостин принял решение проникнуть в дом, не дожидаясь приезда спасателей. В одной из комнат наполнившегося огнем дома он нашел задыхающуюся 80-летнюю женщину, II группы, которая была заблокирована густым дымом", — говорится в сообщении.