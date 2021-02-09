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Москва

Грузовой корабль «Прогресс» сгорел в атмосфере 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся от МКС, был сведен с орбиты, сгорел в слоях атмосферы, а его остатки затоплены в Тихом океане. Об этом сообщил Роскосмос.
В Роскосмосе уточнили, что грузовой корабль отстыковался от модуля «Пирс» Международной космической станции в 08:21:30 по московскому времени, затем сошел с околоземной орбиты и «прекратил свое существование».

«Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали примерно в 12:13 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отмечается в сообщении.

Японский астронавт заснял с борта МКС, как «Прогресс» сгорает в атмосфере, отмечает РИА Новости, публикуя фото.
Ученые нашли способ безопасно войти в черную дыру
«Рамблер», что ранее к Международной космической станции запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA.
Происшествия , Видео , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости
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