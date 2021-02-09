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Москва

Москвич ранил из пистолета мужчину, распивающего с компанией друзей алкоголь в подъезде 

ТАСС 1 час назад
Москвич ранил распивающего алкоголь в подъезде мужчину
Фото: depositphotos.com
Москвич ранил из травматического пистолета мужчину, который вместе с компанией друзей распивал спиртные напитки в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 8 февраля, возвращаясь домой из магазина, мужчина с супругой встретили на первом этаже в подъезде своего дома по улице Ставропольской компанию пьяных молодых людей. Заходя в свою квартиру, он сделал замечание собравшимся и попросил их разойтись, поскольку его дети боятся из-за них выходить из подъезда.

"Через несколько минут мужчина, спускаясь по лестнице на выход из подъезда, еще раз сделал замечание компании. После этого один из гулявших начал оскорблять жильца дома, а остальные трое стали приставать к нему. Тогда мужчина достал из кобуры травматический пистолет и трижды выстрелил в пол. Одна из пуль срикошетила и попала в ногу одному из участников пьянки", — сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, разрешение на оружие у москвича имеется. Пострадавшего в результате происшествия направили в ГКБ № 13 с диагнозом рваная рана стопы и ссадина. После оказания медицинской помощи он был отпущен. "Полиция по данному факту начала доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — добавил источник.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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