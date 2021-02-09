По его словам, для артиста поездка оказалась сюрпризом, никаких официальных уведомлений от следствия он не получал, о причинах его также не уведомили. Ефремова везли из Белгорода спецпоездом 3-4 дня. Самым сложным за эти дни для него была невозможность покурить. Больше Ефремов ни на что не жаловался.

Мельников отметил, что артист выглядит уставшим, но держится. Ефремова поместили в СИЗО в пятиместной камере, но сокамерник у него пока один — он осужден за кражу. В камере есть телевизор, чайник, холодильник.

Ефремов пробудет в московском изоляторе два месяца, заявил вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников

О том, что актер прибыл в «Водник», стало известно 8 февраля. Его привезли в Москву для участия в следственных действиях.

Как ранее рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах , речь идет об очной ставке с участием Ефремова по делу о ложных показаниях в рамках процесса о смертельном ДТП. Актер проходит по делу как свидетель.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.