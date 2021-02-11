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Ефремов проведёт в московском СИЗО два месяца 

News.ru и ещё 14 28 минут назад
Ефремов проведет в московском СИЗО два месяца
Фото: globallookpress.com
Михаил Ефремов проведёт два месяца в московском СИЗО «Водник», куда его перевезли из Белгорода. По словам знакомых, актёр сильно измотан судебными процессами, но он должен будет дать показания по делу о лжесвидетелях.

Я видел Ефремова в «Воднике», встретил в коридоре и поздоровался. Насколько я понял, актёр пробудет в изоляторе около двух месяцев, — подтвердил член ОНК Александр Хуруджи, побывавший в изоляторе у актёра.

По словам Хуруджи, складывается впечатление, что Ефремову всё это «сильно надоело». Тем более что вопрос о лжесвидетелях уже не так его касается, однако сидельца «выдернули» с места, к которому он уже начал привыкать, пишет KP.RU.
Ефремов был признан виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб. В момент совершения ДТП актёр был пьян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело в отношении трёх свидетелей, выступавших на процессе по делу Михаила Ефремова, может обернуться новым сроком и ужесточением условий заключения для самого актёра, заявил адвокат Леонид Ольшанский.
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Происшествия , Общество , Михаил Ефремов , Леонид Ольшанский , Александр Хуруджи , ФСИН , Комсомольская правда , Белгород , Белгородская Область , Москва
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