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Четырехметровый крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков 

Lenta.ru 1 час назад
Гребнистый крокодил съел двух акул на глазах у рыбаков вблизи города Кардуэлл в австралийском штате Квинсленд. На видео с рептилией обратило внимание издание 7 News.
Утром в воскресенье, 7 февраля, Ивонна (Yvonne) и Тони Палмер (Tony Palmer) рыбачили на берегу океана. Они поймали двух небольших акул.
Через несколько секунд из воды внезапно вылез четырехметровый гребнистый крокодил и проглотил улов Палмеров. Ивонна сняла этот момент на видео. «Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела», — сказала автор записи.
Схватив акул, рептилия вернулась в воду и уплыла.
Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. Гребнистые крокодилы могут жить в соленой воде.
Ранее сообщалось, что крокодил съел варана на глазах у посетителя заповедника Сунгей-Булох в Сингапуре. На снятых им кадрах видно, как рептилия неожиданно набросилась на варана и разорвала его на куски.
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Происшествия , Видео , Тони Палмер , Австралия , Индия , Сингапур
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