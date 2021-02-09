В Москве обокрали актера сериала «Отдел» 

По данным издания, артист разместил на сайте «Авито» объявление о продаже объектива за десять тысяч рублей. Ему написал неизвестный, предложив для подтверждения продажи товара ввести по ссылке реквизиты банковской карты. После того, как Федоров выполнил указания, с его карты списали четыре тысячи.

В настоящее время ведется разбирательство.

Олег Федоров — актер театра-студии Киноактера. Также снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Отдел» и других.