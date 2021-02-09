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В Москве обокрали актера сериала «Отдел» 

Мослента 2 часа назад
В Москве обокрали актера сериала «Отдел»
Фото: kino-teatr.ru
Мошенники похитили у российского актера театра и кино Олега Федорова четыре тысячи рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, артист разместил на сайте «Авито» объявление о продаже объектива за десять тысяч рублей. Ему написал неизвестный, предложив для подтверждения продажи товара ввести по ссылке реквизиты банковской карты. После того, как Федоров выполнил указания, с его карты списали четыре тысячи.
В настоящее время ведется разбирательство.
Олег Федоров — актер театра-студии Киноактера. Также снимался в сериалах «Москва. Три вокзала», «Отдел» и других.
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Происшествия , Олег Федоров , Москва
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