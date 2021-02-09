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Названа предварительная причина крупного пожара в школе под Саратовом 

News.ru 40 минут назад
Школа под Саратовом загорелась из-за проблем с проводкой
Фото: 64.mchs.gov.ru
Начальник управления образования администрации Екатериновского района области Николай Сизов озвучил предварительную причину сильного пожара, который произошёл в одной из школ Саратовской области.
По его словам, возгорание могло возникнуть из-за проблем с проводкой, однако пожарные пока не предоставили свои версии.

Загорание, скорее всего, произошло часа в три (около 02.00 мск), затушили мы только сейчас, сейчас ещё пожарные находятся на месте, делают проливку, — рассказал он.

Сизов отметил, что в здании 1961 года постройки капитальный ремонт не проводился, проводка не менялась. Он добавил, что пожар может быть связан и с другими причинами, так как проводка не проходила на чердачном помещении.
В главке МЧС уточнили, что в Екатериновку направлена группа дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы и экспертов испытательной пожарной лаборатории для установления причин случившегося, передаёт РИА Новости.
Сообщение о пожаре поступило в 04.00 (03.00 мск). Огонь охватил кровлю трёхэтажной кирпичной общеобразовательной школы № 2, расположенной на Мичуринской улице, 68. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров, оно было локализовано в 06:03 (05:03 мск), а в 07:48 (06:48 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее NEWS.ru писал, что участковый Надежда Ильина спасла 76-летнего пенсионера из горящей квартиры. Инцидент произошёл в октябре 2020 года в многоквартирном доме в городе Звенигово, но известно о нём стало только сейчас.
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Комментарии
Происшествия , Николай Сизов , Надежда Ильина , МЧС , РИА Новости , Саратов , Саратовская Область
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