Школа под Саратовом загорелась из-за проблем с проводкой

Начальник управления образования администрации Екатериновского района области Николай Сизов озвучил предварительную причину сильного пожара, который произошёл в одной из школ Саратовской области

По его словам, возгорание могло возникнуть из-за проблем с проводкой, однако пожарные пока не предоставили свои версии.

Загорание, скорее всего, произошло часа в три (около 02.00 мск), затушили мы только сейчас, сейчас ещё пожарные находятся на месте, делают проливку, — рассказал он.

Сизов отметил, что в здании 1961 года постройки капитальный ремонт не проводился, проводка не менялась. Он добавил, что пожар может быть связан и с другими причинами, так как проводка не проходила на чердачном помещении.

главке МЧС уточнили, что в Екатериновку направлена группа дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы и экспертов испытательной пожарной лаборатории для установления причин случившегося, передаёт РИА Новости.

Сообщение о пожаре поступило в 04.00 (03.00 мск). Огонь охватил кровлю трёхэтажной кирпичной общеобразовательной школы № 2, расположенной на Мичуринской улице, 68. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров, оно было локализовано в 06:03 (05:03 мск), а в 07:48 (06:48 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.