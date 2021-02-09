Число жертв схода ледника в Индии увеличилось до 26 

Индийская полиция обновила данные о количестве жертв схода ледника в штате Уттаракханд. Погибли 26 человек, пропавшими без вести значатся 171 человек, передает CNN.

Руководитель полиции штата Ашок Кумар добавил, что еще более 30 человек находятся в тоннеле, где продолжается спасательная операция.

МВД Индии отмечают, что сошедший в воскресенье утром ледник повлек за собой разрушительную лавину воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию и нарушила проект еще одной ГЭС. Большинство пропавших без вести — это рабочие гидроэлектростанций.

Из одного тоннеля, заваленного обломками и илом, удалось извлечь не менее 16 человек . Сейчас спасатели освобождают путь к еще одному тоннелю, в котором, как предполагается, могут оказаться примерно 35 человек.

Из-за схода ледника около 2500 человек, проживающих в 13 деревнях, были отрезаны от внешнего мира. К ним прибыли спасатели для оказания помощи. На операции по спасению и оказание помощи выделено 200 млн рупий (около $2,74 млн)/