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Число жертв схода ледника в Индии увеличилось до 26 

Мир24 22 минуты назад
Число жертв схода ледника в Индии увеличилось до 26
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
Индийская полиция обновила данные о количестве жертв схода ледника в штате Уттаракханд. Погибли 26 человек, пропавшими без вести значатся 171 человек, передает CNN.
Руководитель полиции штата Ашок Кумар добавил, что еще более 30 человек находятся в тоннеле, где продолжается спасательная операция.
В МВД Индии отмечают, что сошедший в воскресенье утром ледник повлек за собой разрушительную лавину воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию и нарушила проект еще одной ГЭС. Большинство пропавших без вести — это рабочие гидроэлектростанций.
Из одного тоннеля, заваленного обломками и илом, удалось извлечь не менее 16 человек. Сейчас спасатели освобождают путь к еще одному тоннелю, в котором, как предполагается, могут оказаться примерно 35 человек.
Из-за схода ледника около 2500 человек, проживающих в 13 деревнях, были отрезаны от внешнего мира. К ним прибыли спасатели для оказания помощи. На операции по спасению и оказание помощи выделено 200 млн рупий (около $2,74 млн)/
Напомним, обрушение ледника в Индии в районе реки Дхаулиганги произошло в воскресенье, 7 февраля. Для оценки ситуации с ледниками в регионе на место прибудет группа специалистов геофизиков и гляциологов и попытаются найти причину трагедии.
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Происшествия , Катастрофы , МВД , CNN , Индия
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