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Бойцов ОМОН арестовали за расстрел бывшего главы села в Дагестане 

Lenta.ru 1 час назад
Бойцов ОМОН арестовали за расстрел экс главы села в Дагестане
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Советский районный суд Махачкалы арестовал бойцов ОМОН Салмана и Сулеймана Курбановых, расстрелявших экс-главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Подозреваемые проведут в изоляторе два месяца. В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.
О расстреле стало известно 6 февраля. Братья Курбановы выпустили в экс-главу дагестанского села 36 пуль, находясь в кабинете начальника угрозыска Советского РОВД Махачкалы. Причиной произошедшего, предположительно, стал земельный спор.
По словам местных жителей, конфликт между братьями и Каплановым начался еще в 2015 году. Семья Курбановых якобы получила при прежнем главе администрации земельный участок, но он не был официально оформлен.

«Там была какая-то неразбериха с планом земельного надела, кадастровым учетом. Братья хотели все это узаконить, но Акбар Капланов на своем посту стал этому препятствовать», — рассказали жители.

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Происшествия , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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