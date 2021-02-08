Московский городской суд в понедельник сократил с 25 до 15 суток срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток", — сказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В минувшую среду, 3 февраля, Тверской районный суд арестовал журналиста на 25 суток по административной статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Максимум ему грозило 30 суток ареста.

Незадолго до этого Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел на прогулку с пятилетним сыном, и отвезли в отдел полиции, а позже отпустили под обязательство о явке.

Адвокаты сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина , снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального

На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе".