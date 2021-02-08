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Москва

Мосгорсуд сократил срок ареста главреда «Медиазоны» до 15 суток 

РИА Новости 25 минут назад
Московский городской суд в понедельник сократил с 25 до 15 суток срок ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток", — сказали РИА Новости в пресс-службе суда.

В минувшую среду, 3 февраля, Тверской районный суд арестовал журналиста на 25 суток по административной статье о повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Максимум ему грозило 30 суток ареста.
Незадолго до этого Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел на прогулку с пятилетним сыном, и отвезли в отдел полиции, а позже отпустили под обязательство о явке.
Адвокаты сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального.
На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе".
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Комментарии
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Сергей Смирнов , Дмитрий Спирин , Мосгорсуд , РИА Новости
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