Суд сократил арест главреду «Медиазоны»

"Суд сократил срок наказания Смирнову, признанному виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") до 15 суток с учетом его профессиональной деятельности журналиста и наличия малолетнего ребенка", — сообщил адвокат.