Военного осудили за кражу патронов на 100 рублей

Суд приговорил российского рядового к 2,5 года лишения свободы условно за похищение патронов на 110 рублей. Об этом в понедельник, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева

Установлено, что подсудимый, получая патроны для занятий по боевой подготовке, каждый раз складывал оставшиеся у него боеприпасы в разгрузочный жилет и вывозил из части домой. Так ему удалось похитить 27 патронов стоимостью 4 рубля 4 копейки за штуку; 12 из них молодой человек продал.

Суд признал рядового виновным по части 1 статьи 226 («Хищение боеприпасов») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение и сбыт боеприпасов») УК РФ.

При вынесении приговора суд принял во внимание, что у рядового положительная характеристика со службы, еще, будучи курсантом, он занимался волонтерской деятельностью, получил медаль за участие в военном параде в День Победы и грамоты за достижения в учебе и спортивных соревнованиях. Кроме того, подсудимый добровольно возместил стоимость похищенного.