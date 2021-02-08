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Россиянина с перерезанным горлом обнаружили на пляже в Таиланде 

Lenta.ru 42 минуты назад
Россиянину перерезали горло на пляже в Таиланде
Фото: Reuters
Туриста, предположительно из России, обнаружили с перерезанным горлом на одном из пляжей в Таиланде, после чего он был экстренно доставлен в больницу. Об этом сообщает The Phuket News.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля перед магазином 7-Eleven на дороге у пляжа Карон, около десяти часов вечера по местному времени. По словам начальника местной полиции, патрульные увидели, как мужчина нанес себе травмы.
Сотрудники правоохранительных органов оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков. Мужчина был доставлен в больницу города Пхукет, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.
Полиция Таиланда еще не подтвердила личность мужчины, однако The Phuket News со ссылкой на информацию от сотрудников Центра помощи туристам (Tourist Assistance Centre) сообщают, что, по их данным, пострадавший является гражданином России.
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Происшествия , МВД , Пхукет , Таиланд
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