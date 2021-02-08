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Москва

Источник: Ефремова доставили в Москву и снова поместили в СИЗО «Водник» 

ТАСС 57 минут назад
Актер Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в ДТП, доставлен из белгородской колонии в Москву и помещен в СИЗО "Водник", где он содержался до вступления приговора в силу. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Ефремова привезли в Москву. В настоящее время он находится в СИЗО-5", — сказал источник.

5 февраля в УФСИН по Белгородской области сообщили, что днем ранее Ефремова этапировали в Москву для участия в следственных действиях на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, этапирование актера связано со следственными действиями по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты Ефремова на судебном процессе по делу о ДТП. По данным источника, актер проходит по делу как свидетель.
Михаил Ефремов спрятал от жены более 100 млн рублей
Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года, приняв во внимание возмещение морального вреда.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , Москва
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