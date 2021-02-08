Людей эвакуировали из здания Мосгорсуда после сообщений о "минировании". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Поступило сообщение о "минировании", идет эвакуация", — сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
В суде сегодня должно пройти заседание по рассмотрению апелляции главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова на арест. Тверской суд Москвы назначил ему наказание за повторное нарушение порядка организации незаконного публичного мероприятия в виде административного ареста на 25 суток.
Ранее сообщения о "минировании" получили некоторые столичные школы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно проверили все образовательные учреждения, в результате ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.