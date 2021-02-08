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Москва

Людей эвакуировали из Мосгорсуда из-за сообщения об угрозе взрыва 

Москва24 и ещё 3 28 минут назад
Людей эвакуировали из здания Мосгорсуда после сообщений о "минировании". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Поступило сообщение о "минировании", идет эвакуация", — сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В суде сегодня должно пройти заседание по рассмотрению апелляции главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова на арест. Тверской суд Москвы назначил ему наказание за повторное нарушение порядка организации незаконного публичного мероприятия в виде административного ареста на 25 суток.
Ранее сообщения о "минировании" получили некоторые столичные школы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно проверили все образовательные учреждения, в результате ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.
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Происшествия , Видео , Сергей Смирнов , Ульяна Солопова , Мосгорсуд , МВД
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