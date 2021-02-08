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Москва

Пьяный полицейский устроил поножовщину в баре на Урале 

Артём Кульша 40 минут назад
В Свердловской области лейтенант полиции устроил поножовщину. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В ночь с 5 на 6 февраля в городе Заречном 29-летний оперативный дежурный отдела внутренних дел «Заречный» отдыхал в выходной день со своим коллегой в ресторане «Тахов». В какой-то момент между полицейским и другим человеком произошел конфликт, возможно, из-за женщины.
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Находясь в состоянии опьянения, правоохранитель спровоцировал драку. Охрана заведения пресекла ее и позволила ему умыться в туалете, прежде чем выгнать. Там мужчина сломал санитайзер и разбил плитку. После этого охранники вывели его.
Некоторое время спустя полицейский вернулся и сделал попытку ударить охранника ножом, но ударил 31-летнего клиента ресторана в область поясницы сбоку. После этого подозреваемый сбежал. Пострадавший получил проникающее ранение. Его внутренние органы задеты не были.
Некоторое время спустя лейтенант был задержан и дал признательные показания. Его коллеги провели доследственную проверку по факту произошедшего и направили ее материалы в Следственный комитет.
В октябре, как сообщал «Рамблер», у входа на станцию метро Москвы «Бауманская» сотрудник экспертно-криминалистического центра столичного управления МВД подполковник Алексей Глушенков, находясь не при исполнение своих профессиональных обязанностей и в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и получил от него удар в область челюсти. Он был госпитализирован с телесными повреждениями.
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Происшествия , Видео , СКР , МВД
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