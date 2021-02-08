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ВИДЕО: Пьяный полицейский устроил резню в баре на Урале 

ЧП Столица 1 час назад
В городе Заречный Свердловской области пьяный лейтенант полиции устроил поножовщину в баре. Перед этим мужчина разгромил в заведении туалет и устроил драку, пишет «КП».29-летний полицейский выпивал в баре вместе со своим коллегой. В какой-то момент у мужчины произошел конфликт с одним из гостей из-за девушки, началась драка.
Охранники выгнали дебошира из заведения, но он попросился в туалет, чтобы умыться. Вместо этого полицейский устроил погром, разбил в туалете плитку. Дебошира повторно вывели из бара, однако около трех ночи он вернулся с ножом.
В Сети появилась запись с камер наблюдения, где видно, как мужчина уверенно заходит в бар в куртке, но его пытаются остановить охранники. Секьюрити увидели нож в руках у мужчины и разбежались по сторонам вместе с другими людьми.
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Полицейский ударил ножом 31-летнего посетителя бара в область поясницы. Ранение оказалось проникающим, но внутренние органы остались целы. Мужчину госпитализировали.
Лейтенант очевидно планировал ударить ножом охранника, который его выгнал, но промазал и попал в одного из посетителей бара. После этого преступник сбежал из заведения, но его удалось разыскать. Полицейский дал признательные показания, расследованием случившегося займется Следственный комитет.
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Происшествия , Видео , СКР , Свердловская Область
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