В городе Заречный Свердловской области пьяный лейтенант полиции устроил поножовщину в баре. Перед этим мужчина разгромил в заведении туалет и устроил драку, пишет «КП».29-летний полицейский выпивал в баре вместе со своим коллегой. В какой-то момент у мужчины произошел конфликт с одним из гостей из-за девушки, началась драка.

Охранники выгнали дебошира из заведения, но он попросился в туалет, чтобы умыться. Вместо этого полицейский устроил погром, разбил в туалете плитку. Дебошира повторно вывели из бара, однако около трех ночи он вернулся с ножом.

В Сети появилась запись с камер наблюдения, где видно, как мужчина уверенно заходит в бар в куртке, но его пытаются остановить охранники. Секьюрити увидели нож в руках у мужчины и разбежались по сторонам вместе с другими людьми.

Полицейский ударил ножом 31-летнего посетителя бара в область поясницы. Ранение оказалось проникающим, но внутренние органы остались целы. Мужчину госпитализировали.