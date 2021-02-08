Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае

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Москва

Появилось видео с места гибели людей при сходе снега с крыши на Алтае 

Алевтина Жаркова 33 минуты назад
Четыре человека погибли в результате схода снега с крыши в Алтайском крае. В селе Смазнево сотрудников зерносклада во время выполнения работ по очистке кровли придавило снегом. Всего под завалом оказались восемь человек.
Следственный комитет России обнародовал кадры с места происшествия, осмотр которого сейчас проводят правоохранители. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 Уголовного кодекса о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Происшествия , Видео , СКР
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