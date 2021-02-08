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В Краснодарском крае обстреляли автобусы с пассажирами 

Павел Тиунов 24 минуты назад
В Краснодарском крае обстреляли автобусы с пассажирами
Фото: ТАСС
В Ейске за последние дни три пассажирских автобуса подверглись обстрелу из травматического оружия, сообщают в Instagram члены местного общественного движения «Транспортная инициатива». По их словам, в каждом случае жизнь и здоровье людей подверглись опасности.
Последний инцидент произошел вечером 7 февраля. Неизвестные обстреляли два автобуса. На фото и видео, опубликованных общественниками в соцсети, видны разбитые и треснувшие окна и следы от попадания в них пуль.

«Обстрел велся из травматического оружия. В автобусах сидели пассажиры, и их жизни были подвергнуты опасности», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Информацию об инциденте «Аргументам и фактам» подтвердили в региональном управлении МВД. Полицейские отметили, что во время движения «произошел хлопок», и треснули стекла в двух автобусах.
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«В результате никто не пострадал, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — цитируют журналисты правоохранителей.

РИА Новости сообщает, что инцидент произошел на фоне лишения местных перевозчиков права на перевозки из-за истечения срока действия лицензий. На их место пришли краснодарские бизнесмены. Известно, что ейские предприниматели в настоящее время оспаривают в суде результаты конкурсов на право осуществлять перевозки по городским маршрутам.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Аргументы и Факты
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