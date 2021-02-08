Экс-полковника Захарченко отправили в больницу из СИЗО 

В январе московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказывала, что у Захарченко «диагностировано довольно серьезное заболевание, которое нуждается в оперативном решении», ему предстоит операция.

Ранее второе дело экс-полковника Захарченко о взятках на 1,4 миллиарда рублей поступило в Пресненский суд. По версии следствия, Захарченко в 2007-2016 годах систематически получал взятки от организованной группы. «Золотого полковника» задержали в сентябре 2016 года. Летом 2019 года его приговорили к 12,5 года лишения свободы.

Родственников осужденного экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко суд выселил из изъятой в доход государства квартиры в Москве.