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Москва

Экс-полковника Захарченко отправили в больницу из СИЗО 

ЧП Столица 33 минуты назад
Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко перевели из следственного изолятора в 20-ю городскую больницу Москвы для обследования. Об этом рассказал его адвокат Александр Горбатенко.
В январе московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказывала, что у Захарченко «диагностировано довольно серьезное заболевание, которое нуждается в оперативном решении», ему предстоит операция.
Ранее второе дело экс-полковника Захарченко о взятках на 1,4 миллиарда рублей поступило в Пресненский суд. По версии следствия, Захарченко в 2007-2016 годах систематически получал взятки от организованной группы. «Золотого полковника» задержали в сентябре 2016 года. Летом 2019 года его приговорили к 12,5 года лишения свободы.
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Родственников осужденного экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко суд выселил из изъятой в доход государства квартиры в Москве.
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Происшествия , Видео , Татьяна Потяева , Дмитрий Захарченко , Александр Горбатенко , МВД , ФСИН , Москва
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