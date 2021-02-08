В метро Москвы произошла массовая драка 

В Московском метрополитене произошла массовая драка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вчера вечером в вагоне поезда, приближавшегося к станции «Речной вокзал», между некоторым количеством людей возник конфликт. Позже он переместился в северный вестибюль «Речного вокзала». Там неизвестные люди избили двух мужчин 29 и 30 лет руками, ногами и металлической битой, облили их содержимым перцового баллончика и сбежали. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в избиении мужчин.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», во дворе одного из домов в Нижнем Тагиле Свердловской области несколько подростков, в том числе молодые люди, избили девушку руками и ногами по голове и телу.

В январе двое работников одного из гостиничных домов в городе Сатка Челябинской области в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта до смерти избили коллегу. После этого они попытались скрыть следы преступления, сбросив тело мужчины в водоем гидротехнического сооружения.