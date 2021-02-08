Двое мужчин устроили стрельбу у ресторана в центре Москвы 

"В ночь на 9 февраля двое мужчин, которые отдыхали в ресторане, расположенном на улице Большая Пироговская, дом 27, строение 1, вышли на улицу и произвели несколько выстрелов в сторону проезжей части из травматического пистолета", — сказал собеседник агентства.