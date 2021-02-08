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Москва

Двое мужчин устроили стрельбу у ресторана в центре Москвы 

ТАСС и ещё 3 8 февраля 2021
Двое мужчин устроили стрельбу у ресторана в центре Москвы
Фото: ТАСС
Двое мужчин устроили стрельбу из травматического пистолета у ресторана на Большой Пироговской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 9 февраля двое мужчин, которые отдыхали в ресторане, расположенном на улице Большая Пироговская, дом 27, строение 1, вышли на улицу и произвели несколько выстрелов в сторону проезжей части из травматического пистолета", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате стрельбы нет. Полицейские изъяли пистолет, а также четыре гильзы. "По данному факту начата доследственная проверка", — добавил он.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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