Курьеру-иностранцу сломали пальцы и ограбили в Москве 

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Москве ограбили на 150 тыс. рублей туркменского студента РГСУ, подрабатывавшего курьером: ему сломали пальцы и распылили газ в лицо, сообщил источник в правоохранительных органах

«Вечером 7 февраля в полицию поступило сообщение от гражданина Туркменистана, студента третьего курса РГСУ, о грабеже. По словам потерпевшего, неизвестные на улице Фестивальная нанесли ему телесные повреждения, брызнули перцовым баллончиком в глаза, а также отобрали игровой ноутбук и очки виртуальной реальности (общая сумма ущерба 150 тыс. рублей)», — сказал собеседник РИА «Новости».

Курьер доставил заказ в квартиру клиентам, во время проверки товара ему брызнули перцовым баллончиком в лицо, ударили и забрали технику. Убегавшие сломали молодому человеку пальцы дверью.

По подозрению в совершении преступления задержали двух мужчин: жителя Москвы и жителя Рязанской области.

В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили факт нападения на Фестивальной улице и факт грабежа, но не уточнили, является ли пострадавший иностранцем и студентом.

«Пострадавший доставлен в медучреждение и госпитализирован с закрытым переломом правой кисти, химическим ожогом глаз и предплечий. Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.