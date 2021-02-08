Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Курьеру-иностранцу сломали пальцы и ограбили в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Курьеру-иностранцу сломали пальцы и ограбили в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве ограбили на 150 тыс. рублей туркменского студента РГСУ, подрабатывавшего курьером: ему сломали пальцы и распылили газ в лицо, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 7 февраля в полицию поступило сообщение от гражданина Туркменистана, студента третьего курса РГСУ, о грабеже. По словам потерпевшего, неизвестные на улице Фестивальная нанесли ему телесные повреждения, брызнули перцовым баллончиком в глаза, а также отобрали игровой ноутбук и очки виртуальной реальности (общая сумма ущерба 150 тыс. рублей)», — сказал собеседник РИА «Новости».

Курьер доставил заказ в квартиру клиентам, во время проверки товара ему брызнули перцовым баллончиком в лицо, ударили и забрали технику. Убегавшие сломали молодому человеку пальцы дверью.
По подозрению в совершении преступления задержали двух мужчин: жителя Москвы и жителя Рязанской области.
В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили факт нападения на Фестивальной улице и факт грабежа, но не уточнили, является ли пострадавший иностранцем и студентом.

«Пострадавший доставлен в медучреждение и госпитализирован с закрытым переломом правой кисти, химическим ожогом глаз и предплечий. Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

В декабре 2020 года курьера Delivery Club зарезали на юго-западе Москвы. Молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пенсионерка сбросила мошенникам с балкона полмиллиона рублей в Москве Пенсионерка сбросила мошенникам с балкона полмиллиона рублей в Москве У москвички списали более 1 млн рублей через забытый в такси телефон У москвички списали более 1 млн рублей через забытый в такси телефон ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов
Комментарии 1
Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва , Туркмения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
Иномарка улетела в Фонтанку, пробив ограждение
00:23
Иномарка улетела в Фонтанку, пробив ограждение
Происшествия
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
00:24
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение