В Тверской области мужчина задушил 13-летнюю школьницу

городе Нелидово Тверской области нашли мертвой в своей квартире 13-летнюю девочку. Мама школьницы была в больнице, девочка оставалась дома с отчимом. Когда женщина вернулась, она обнаружила тело дочки. Ее сожитель бесследно исчез, прихватив вещи. Неоднократно судимого мужчину объявили в федеральный розыск.

Местные СМИ писали, что девочку мать нашла повешенной. Позднее в СУ СКР по региону уточнили, что 33-летний отчим задушил школьницу шарфом.

После этого он скрылся с места преступления, захватив с собой ценные вещи из квартиры. Сотрудники МО МВД России «Нелидовский» больше суток искали отчима ребенка, однако безрезультатно.

Мужчину объявили в федеральный розыск. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления. В частности, за убийство, сопряженное с изнасилованием. Подозреваемый недавно освободился из колонии.

Трагедия потрясла город. Одноклассники и друзья девочки пишут на ее страничке, что будут помнить ее всегда. Похороны состоятся 9 февраля.