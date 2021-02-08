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Задушил отчим: в Нелидово ищут убийцу 13-летней школьницы, ее тело нашла мать 

Провинция.ру 1 час назад
В Тверской области мужчина задушил 13-летнюю школьницу
Фото: РИА Новости
В городе Нелидово Тверской области нашли мертвой в своей квартире 13-летнюю девочку. Мама школьницы была в больнице, девочка оставалась дома с отчимом. Когда женщина вернулась, она обнаружила тело дочки. Ее сожитель бесследно исчез, прихватив вещи. Неоднократно судимого мужчину объявили в федеральный розыск.
Местные СМИ писали, что девочку мать нашла повешенной. Позднее в СУ СКР по региону уточнили, что 33-летний отчим задушил школьницу шарфом.
После этого он скрылся с места преступления, захватив с собой ценные вещи из квартиры. Сотрудники МО МВД России «Нелидовский» больше суток искали отчима ребенка, однако безрезультатно.
Мужчину объявили в федеральный розыск. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления. В частности, за убийство, сопряженное с изнасилованием. Подозреваемый недавно освободился из колонии.
Трагедия потрясла город. Одноклассники и друзья девочки пишут на ее страничке, что будут помнить ее всегда. Похороны состоятся 9 февраля.
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Происшествия , СКР , Нелидово , Тверская Область
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