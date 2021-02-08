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Москва

Охранник из Дагестана побил начальника московской клиники и похитил его Porsche 

Слово и Дело 21 минуту назад
Дагестанец избил начальника московской клиники и украл его Porsche
Фото: Reuters
Директор клиники в Москве стал жертвой дерзкого ограбления. Бывший охранник медучреждения избил мужчину, а затем забрал его документы на иномарку за 9 млн рублей.
Нападение на начальника столичной клиники произошло еще в октябре прошлого года. Тогда бывший сотрудник больницы подкараулил генерального директора у дверей в медучреждение, а после поехал с ним поговорить во дворы. Там уроженец Дагестана побил своего экс-начальника и, угрожая расправой, отобрал у него документы на люксовую иномарку Porsche Panamera за 9 млн рублей.
Однако продать машину не удалось, так как у злоумышленника возникли проблемы с ее переоформлением, передает РЕН ТВ. Он рассказал об этом директору клиники, а затем пропал. Теперь расследованием дела занимаются правоохранители.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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