Дагестанец избил начальника московской клиники и украл его Porsche

Директор клиники в Москве стал жертвой дерзкого ограбления. Бывший охранник медучреждения избил мужчину, а затем забрал его документы на иномарку за 9 млн рублей.

Нападение на начальника столичной клиники произошло еще в октябре прошлого года. Тогда бывший сотрудник больницы подкараулил генерального директора у дверей в медучреждение, а после поехал с ним поговорить во дворы. Там уроженец Дагестана побил своего экс-начальника и, угрожая расправой, отобрал у него документы на люксовую иномарку Porsche Panamera за 9 млн рублей.