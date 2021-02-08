В Краснодарском крае обстреляли автобусы с пассажирами

Краснодарском крае неизвестный обстрелял два пассажирских автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Ейске. Один из автобусов ехал по Широчанке, когда раздался хлопок и треснуло стекло. Полицейские уточняют, что стекло также повредилось еще у одного автобуса. По предварительным данным, неизвестный стрелял из травматического оружия.

В результате никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее неизвестные обстреляли трамвай в Екатеринбурге.