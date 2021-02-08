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В Краснодарском крае обстреляли два пассажирских автобуса 

Газета.Ru 29 минут назад
В Краснодарском крае обстреляли автобусы с пассажирами
Фото: ТАСС
В Краснодарском крае неизвестный обстрелял два пассажирских автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в Ейске. Один из автобусов ехал по Широчанке, когда раздался хлопок и треснуло стекло. Полицейские уточняют, что стекло также повредилось еще у одного автобуса. По предварительным данным, неизвестный стрелял из травматического оружия.
В результате никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Происшествия , Ейск , Екатеринбург , Краснодарский Край , Свердловская Область
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