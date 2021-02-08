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ВИДЕО: Девочка выпала из салона автобуса и попала под его колеса в Томске 

ЧП Столица и ещё 1 1 час назад
В Томске 13-летняя девочка выпала из салона автобуса и попала под его колеса, сообщили в региональном МВД.
Во время высадки пассажиров на остановке 63-летний водитель не убедился, что все пассажиры зашли, и начал движение.
Камеры наблюдения сняли, как девочка буквально выпала из задней двери автобуса и оказалась под его колесами. Ей сразу начали помогать люди, которые ждали транспорт на остановке.
Подростка доставили в больницу. Водитель автобуса скрылся с места преступления. Его нашли и привлекут к ответственности.
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Происшествия , Видео , МВД , Томск , Томская Область
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