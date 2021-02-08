Томске 13-летняя девочка выпала из салона автобуса и попала под его колеса, сообщили в региональном МВД

Во время высадки пассажиров на остановке 63-летний водитель не убедился, что все пассажиры зашли, и начал движение.

Камеры наблюдения сняли, как девочка буквально выпала из задней двери автобуса и оказалась под его колесами. Ей сразу начали помогать люди, которые ждали транспорт на остановке.

Подростка доставили в больницу. Водитель автобуса скрылся с места преступления. Его нашли и привлекут к ответственности.