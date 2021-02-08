Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Японская подлодка столкнулась с гражданским судном 

Российская Газета и ещё 1 54 минуты назад
Японская подлодка столкнулась с гражданским судном
Фото: РИА Новости
Подлодка морских сил самообороны Японии столкнулась с гражданским судном. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.
В настоящее время власти островного государства изучают причины и обстоятельства инцидента, который произошел у берегов префектуры Коти около 11:00 по местному времени. При канцелярии премьер-министра создан штаб по сбору информации.
По предварительным сведениям, коммерческое судно в результате случившегося повреждений не получило. При этом у трех членов экипажа субмарины зафиксированы легкие травмы.
Видео доступно по ссылке.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Российская Газета: последние новости
На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги Ростовская АЭС получила анонимное сообщение об угрозе взрыва Ростовская АЭС получила анонимное сообщение об угрозе взрыва
Происшествия , Армия , В мире , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Демонстрантов разогнали водометными пушками
00:24
Демонстрантов разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
01:22
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
Наука и техника
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение