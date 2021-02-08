В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего

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Москва

Случайное убийство россиянином пьяного саратовца попало на видео 

Алевтина Жаркова 50 минут назад
В Саратове мужчина случайно убил местного жителя. Трагедия произошла у входа в МФЦ в ходе конфликта между мужчинами. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале MDK.
Судя по кадрам, пьяный прохожий начал приставать к девушкам у дверей центра. Присутствующий при этом посетитель МФЦ заступился за них, в результате чего между оппонентами возникла ссора.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения человек стал наносить мужчине удары руками и ногами. Тот ответил и завязалась драка, в ходе которой нападавший упал с крыльца и ударился головой. Мужчина скончался на месте. В отношении второго мужчины возбуждено уголовное.
Происшествия , Видео , Криминал
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