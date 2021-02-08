В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего

Саратове мужчина случайно убил местного жителя. Трагедия произошла у входа в МФЦ в ходе конфликта между мужчинами. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале MDK.

Судя по кадрам, пьяный прохожий начал приставать к девушкам у дверей центра. Присутствующий при этом посетитель МФЦ заступился за них, в результате чего между оппонентами возникла ссора.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения человек стал наносить мужчине удары руками и ногами. Тот ответил и завязалась драка, в ходе которой нападавший упал с крыльца и ударился головой. Мужчина скончался на месте. В отношении второго мужчины возбуждено уголовное.