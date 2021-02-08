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Препараты Pfizer на 2 млн гривен пытались вывезти из Киева 

Украина.ру 1 час назад
Препараты Pfizer на 5 миллионов рублей пытались вывезти из Киева
Фото: globallookpress.com
В киевском аэропорту Борисполь задержали гражданина Кувейта, который пытался вывезти в Стамбул два чемодана медицинского препарата «Лирика» компании Pfizer стоимостью 2 миллиона гривен (5,4 миллиона рублей). Об этом на днях сообщила пресс-служба киевской таможни

«Пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у кувейтца изъяли 151,2 тысячи таблеток, стоимость которых предварительно оценивается в 2 миллиона гривен.
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Препарат «Лирика» используют для снятия симптомов абстинентного синдрома, или ломки, у людей с наркозависимостью.
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Происшествия , Pfizer , Киев
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