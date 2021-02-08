У актрисы и модели украли телефоны в московском баре 

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел ночью 7 февраля в кафе-баре в Малом Гнездиковском переулке. Актриса театра «Ленком» Ясмин Мамаева после отдыха в заведении обнаружила пропажу из кармана телефона iPhone 10, материальный ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.

Кроме того, по нашей информации, в тот же день жертвой кражи в этом же баре стала модель Анна Мордашкина. У нее пропал телефон iPhone Х за такую же цену.