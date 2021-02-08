Пропавшие в Чечне местные жители найдены живыми 

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Нашлась группа из 14 человек, которая пропала в горах в Чечне , сообщает пресс-служба МЧС РФ

"Ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как уточняется, люди отправились в лес на сбор черемши.

О пропаже жителей Ачхой-Мартана стало известно ранее.

В МЧС сообщали, что на поиски людей отправлены 43 спасателя и волонтеры.

Осенью прошлого года группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи. Сообщалось, что группа вышла утром 6 сентября из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 метров на южном склоне "Розы Хутор".