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Пропавшие в Чечне местные жители найдены живыми 

Москва24 и ещё 30 2 часа назад
Пропавшие в Чечне местные жители найдены живыми
Фото: РИА Новости
Нашлась группа из 14 человек, которая пропала в горах в Чечне, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как уточняется, люди отправились в лес на сбор черемши.
О пропаже жителей Ачхой-Мартана стало известно ранее.
В МЧС сообщали, что на поиски людей отправлены 43 спасателя и волонтеры.
Осенью прошлого года группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи. Сообщалось, что группа вышла утром 6 сентября из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 метров на южном склоне "Розы Хутор".
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Абхазия , Москва
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