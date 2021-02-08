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Москва

В Сети пытались продать несуществующую военную разработку СССР 

ЧП Столица 1 час назад
В Сети пытались продать несуществующую военную разработку СССР
Фото: ЧП Столица
В Москве неизвестные пытались продать в Сети «красную ртуть» — якобы разработанное в Советском союзе секретное химическое вещество, существование которого вымышлено. Как стало известно РЕН ТВ, продавец оценил один грамм несуществующей военной разработки СССР в 325 тысяч рублей.
В полицию 7 февраля обратился мужчина и рассказал, что на одном из сайтов в Сети организация «Реахим» продает «красную ртуть».
Сайт, где продавалось неизвестное вещество, сейчас заблокировали. Проводится проверка.
Информация о «красной ртути» появилась в СССР. Этому веществу якобы свойственна высокая токсичность и радиоактивность. Однако власти отрицают существование «красной ртути», ее разработку называют мифом.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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