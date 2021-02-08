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Источник: в Чечне в горах пропала группа из 14 человек 

ТАСС 1 час назад
Группа из 14 человек пропала в горах в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"В Чечне в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек — жителей Ачхой-Мартана", — сказал источник, отметив, что они ушли утром 7 февраля в лес для сбора черемши.

Сейчас на место направлены спасатели, в том числе кинологический расчет. Поисковые группы планируется увеличить.
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"Поиски осложняются отсутствием в местности, где пропали люди, сотовой связи", — сообщили в экстренных службах.

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