Пропавшую в Петербурге 12-летнюю девочку нашли дома у педофила 

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Санкт-Петербурге полицейские нашли пропавшую накануне 12-летнюю девочку дома у безработного 37-летнего мужчины.

Как стало известно РЕН ТВ, в квартире преступника на Пискаревском проспекте находилась также еще одна 13-летняя школьница.

Мужчина совершал в отношении девочек развратные действия. Полиция изъяла из квартиры жесткие диски, CD-диски, мобильный телефон, зубную щетку и постельное белье.

Детей передали родителям. Подозреваемый мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».