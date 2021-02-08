Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пропавшую в Петербурге 12-летнюю девочку нашли дома у педофила 

ЧП Столица и ещё 3 2 часа назад
Пропавшую в Петербурге 12-летнюю девочку нашли дома у педофила
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге полицейские нашли пропавшую накануне 12-летнюю девочку дома у безработного 37-летнего мужчины.
Как стало известно РЕН ТВ, в квартире преступника на Пискаревском проспекте находилась также еще одна 13-летняя школьница.
Мужчина совершал в отношении девочек развратные действия. Полиция изъяла из квартиры жесткие диски, CD-диски, мобильный телефон, зубную щетку и постельное белье.
Детей передали родителям. Подозреваемый мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
ЧП Столица: последние новости
В Сети пытались продать несуществующую военную разработку СССР В Сети пытались продать несуществующую военную разработку СССР УФСИН: Ефремова этапировали в Москву для следственных действий УФСИН: Ефремова этапировали в Москву для следственных действий Забывшая телефон в такси девушка из Москвы лишилась 2 млн рублей Забывшая телефон в такси девушка из Москвы лишилась 2 млн рублей
Происшествия , РЕН ТВ , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Демонстрантов разогнали водометными пушками
00:24
Демонстрантов разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
01:22
Видео испытаний Як-40 с электродвигателем
Наука и техника
Появилось видео новых пожаров в Австралии
01:16
Появилось видео новых пожаров в Австралии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение