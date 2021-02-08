В Орске бабушка убила свою внучку 

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") по подозрению в убийстве 2-летнего ребенка задержана 60-летняя жительница города Орска", — сказано в сообщении.

Тело ребенка с множественными колото-резаными ранами в области шеи обнаружили в 00:10 8 февраля около многоквартирного жилого дома на улице Короленко. По версии следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на внучку с ножом.

По данным ведомства, подозреваемая задержана, произведен осмотр места совершения преступления. "Для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть человека")", — отмечается в сообщении.