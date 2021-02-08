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В центре Екатеринбурга загорелось 23-этажное здание 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
В центре Екатеринбурга загорелось 23-этажное здание
Фото: МЧС РФ/РИА «Новости»
В центре Екатеринбурга загорелось 23-этажное административное здание, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

«По предварительной информации, на площади 20 кв. м горят электрощитки с 1-го по 9-й этажи. Звеньями газодымозащитной службы проводится эвакуация людей и обследование помещений», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что горят 100 погонных метров кабелей.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что с места происшествия госпитализированы два человека. Пострадавшие получили отравление продуктами горения.
Всего из здания эвакуировали 23 человека, шесть из них — с помощью масок дыхательных аппаратов.
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Происшествия , Минздрав РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Москва , Свердловская Область
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